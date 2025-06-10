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Almanya’da Yaşayan Fenomen Gurbetçi Neden Türkiye’ye Dönmeyeceğini Anlattı: “Herkes Fırsatçı”

Almanya’da Yaşayan Fenomen Gurbetçi Neden Türkiye’ye Dönmeyeceğini Anlattı: “Herkes Fırsatçı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 15:17

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İçerikleriyle tanınan ve sevilen gurbetçi Aytaç Sevim, katıldığı programda Türkiye’ye neden dönmeyeceğini anlattı. Almanya’nın kötülendiği, hayat kalitesinin düşük olduğu savunulan videolara doğrularla yanıt vermesiyle tanıdığımız Aytaç Sevim, başına gelen bir taksici olayından bahsetmişti. Gelin detayları ondan dinleyelim!

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İşte detaylar 👇

“İmkan olsa dönerim” diyenlerin aksine Sevim, açıkça dönmeyeceğini belirtmişti.

“İmkan olsa dönerim” diyenlerin aksine Sevim, açıkça dönmeyeceğini belirtmişti.

Taksici olayına ek olarak birçok örnek verilebilir ne yazık ki. Genellemek doğru olmasa da turistlere ve gurbetçilere yapılan fiyatlandırmalar her yerde dikkat çekiyor ve tepki alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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