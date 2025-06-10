Almanya’da Yaşayan Fenomen Gurbetçi Neden Türkiye’ye Dönmeyeceğini Anlattı: “Herkes Fırsatçı”

İçerikleriyle tanınan ve sevilen gurbetçi Aytaç Sevim, katıldığı programda Türkiye’ye neden dönmeyeceğini anlattı. Almanya’nın kötülendiği, hayat kalitesinin düşük olduğu savunulan videolara doğrularla yanıt vermesiyle tanıdığımız Aytaç Sevim, başına gelen bir taksici olayından bahsetmişti. Gelin detayları ondan dinleyelim!
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“İmkan olsa dönerim” diyenlerin aksine Sevim, açıkça dönmeyeceğini belirtmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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