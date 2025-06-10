Görüntüler Büyüleyici! Ünlü Fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı’ndaki Yunusları Kayda Aldı

Ünlü fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı’nda yunusları sık sık görüntülüyor. Başarılı fotoğrafçının çekimleri karşısında İstanbul’un güzelliğine bir kez daha tutuluyoruz. Şimdilerdeyse yeniden Boğaz’daki yunuslar için iş başına geçti. Harika görüntüler yakalayan Moths, beğenileri topladı! Gelin bir de birlikte bakalım!