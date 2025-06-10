Görüntüler Büyüleyici! Ünlü Fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı’ndaki Yunusları Kayda Aldı

Ünlü fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı’nda yunusları sık sık görüntülüyor. Başarılı fotoğrafçının çekimleri karşısında İstanbul’un güzelliğine bir kez daha tutuluyoruz. Şimdilerdeyse yeniden Boğaz’daki yunuslar için iş başına geçti. Harika görüntüler yakalayan Moths, beğenileri topladı! Gelin bir de birlikte bakalım!
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İşte o büyüleyici anlar 👇
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İstanbul’a giden ya da orada yaşayan herkesin bir umut yunusları görmek için denize dikkat kesildiği olmuştur.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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