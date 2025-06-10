6 Bin TL İstendiği İçin Mezuniyetine Katılamayan Lise Öğrencisi Burukluğunu Dile Getirdi

“Mezuniyetime maddi durumlar yüzünden gidemedim. Arkadaşlarıma mezuniyet bittikten sonra bile bunu asla söylemedim çünkü onların beni çok sevdiğini ve bana ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını biliyordum. Ekonominin çok iyi olduğunu söyleyip duruyorlar. Ben orta gelirli bir ailede büyümeme rağmen bugün mezuniyetimden, önemli bir anımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Ailem beni istesem yollardı ama onlara bu maddi yükü yüklemek istemedim ve ailem beni kep atarken göremedikleri için çok üzüldüler. Kim çocuğunu diplomasını alırken görmek istemez ki? Diyeceğim şu, bu ülkeyi rezil rüsva yönetip gençlerin mezun olurken kep atma hakkını çaldıktan sonra siz sadece biz gençlere değil ailelerimize de bir özür borçlusunuz. Ki zaten olmayan eğitimin mezunları oluyoruz. Ben bugün mezuniyetimden oldum benim için bir şey değişmedi. Bazıları ekonomi yüzünden sağlık tedavisinden, temel hakkı olan beslenmeden ve barınmadan oldu.”