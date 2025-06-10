6 Bin TL İstendiği İçin Mezuniyetine Katılamayan Lise Öğrencisi Burukluğunu Dile Getirdi

Mezuniyet törenleri bir kere yaşandığı için birçok öğrencinin ve ailesinin önem verdiği anlardan. @kkacyaa adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir lise öğrencisi, mezuniyet törenine katılamadığını ve yaşadığı üzüntüyü dile getirmesiyle gündem oldu. Genç kız, mezuniyet için 6 bin TL fiyat belirlendiğini ve ailesini zorlamak istemediğini için katılmamayı tercih ettiğini anlatmıştı. Bir mezuniyet için 6 bin TL istenmesi sosyal medyada da normal karşılanmadı. Gelin detaylara geçelim!
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Genç kız, duygularını paylaşımına not düştü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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