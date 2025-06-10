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6 Bin TL İstendiği İçin Mezuniyetine Katılamayan Lise Öğrencisi Burukluğunu Dile Getirdi

6 Bin TL İstendiği İçin Mezuniyetine Katılamayan Lise Öğrencisi Burukluğunu Dile Getirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 11:23

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Mezuniyet törenleri bir kere yaşandığı için birçok öğrencinin ve ailesinin önem verdiği anlardan. @kkacyaa adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan bir lise öğrencisi, mezuniyet törenine katılamadığını ve yaşadığı üzüntüyü dile getirmesiyle gündem oldu. Genç kız, mezuniyet için 6 bin TL fiyat belirlendiğini ve ailesini zorlamak istemediğini için katılmamayı tercih ettiğini anlatmıştı. Bir mezuniyet için 6 bin TL istenmesi sosyal medyada da normal karşılanmadı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Genç kız, duygularını paylaşımına not düştü.

Genç kız, duygularını paylaşımına not düştü.

“Mezuniyetime maddi durumlar yüzünden gidemedim. Arkadaşlarıma mezuniyet bittikten sonra bile bunu asla söylemedim çünkü onların beni çok sevdiğini ve bana ellerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarını biliyordum. Ekonominin çok iyi olduğunu söyleyip duruyorlar. Ben orta gelirli bir ailede büyümeme rağmen bugün mezuniyetimden, önemli bir anımdan vazgeçmek zorunda kaldım. Ailem beni istesem yollardı ama onlara bu maddi yükü yüklemek istemedim ve ailem beni kep atarken göremedikleri için çok üzüldüler. Kim çocuğunu diplomasını alırken görmek istemez ki? Diyeceğim şu, bu ülkeyi rezil rüsva yönetip gençlerin mezun olurken kep atma hakkını çaldıktan sonra siz sadece biz gençlere değil ailelerimize de bir özür borçlusunuz. Ki zaten olmayan eğitimin mezunları oluyoruz. Ben bugün mezuniyetimden oldum benim için bir şey değişmedi. Bazıları ekonomi yüzünden sağlık tedavisinden, temel hakkı olan beslenmeden ve barınmadan oldu.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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