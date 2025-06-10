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Belçika’da Evinin Önüne Koyduğu Bisiklet Günlerce Yerinde Durdu: Bedava Yazısı Olmadan Kimse Dokunmadı

Belçika’da Evinin Önüne Koyduğu Bisiklet Günlerce Yerinde Durdu: Bedava Yazısı Olmadan Kimse Dokunmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 08:57

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@moduma.gore.serpil adlı Instagram hesabından içerikler üreten ve Belçika’da yaşayan Türk kadın, kullanmadıkları eski bisikletlerini ihtiyacı olanlar alıp götürsün diye evinin önüne koyduğu anları paylaştı. Bisiklet evinin önünde günlerce kımıldamadan durmuştu. Ta ki bedava yazısı asılana kadar. Bedava yazısı asılan bisiklet anında götürüldü. Ancak insanların yazı olmadan götürmemesi takdire şayandı.

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Her yerde benzer hassasiyeti görmek pek de mümkün değil.

Her yerde benzer hassasiyeti görmek pek de mümkün değil.

Kadın da sıklıkla rastladıkları bir durum olmadığını, bölgeden kaynaklanabileceğini dile getirmişti. Türkiye’de olsa nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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