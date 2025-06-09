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Türkiye’deki Oteli Türk ve Yabancı Siteler Üzerinden Kıyasladı: 80 Bin TL Fark Etti

Türkiye’deki Oteli Türk ve Yabancı Siteler Üzerinden Kıyasladı: 80 Bin TL Fark Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.06.2025 - 15:51

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İngiltere’den Fethiye’ye gelecek olan vatandaş, otel fiyatları konusunda araştırma yaparken dikkatini çeken bir durumu paylaştı. Yabancı sitede fiyat daha uygunken, aynı otelin Türk sitesindeki fiyatı daha pahalıydı. “Türkiye’de insanları nasıl dolandırıyorlar” sözleriyle konuya giriş yapan vatandaş sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Fiyat araştırması yaparken siteden siteye ufak oynamalar olması göze batmıyor.

Fiyat araştırması yaparken siteden siteye ufak oynamalar olması göze batmıyor.

Ancak aradaki fark 80 bin TL’ydi ve Türk müşteriler içindi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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