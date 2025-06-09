Türkiye’deki Oteli Türk ve Yabancı Siteler Üzerinden Kıyasladı: 80 Bin TL Fark Etti

İngiltere’den Fethiye’ye gelecek olan vatandaş, otel fiyatları konusunda araştırma yaparken dikkatini çeken bir durumu paylaştı. Yabancı sitede fiyat daha uygunken, aynı otelin Türk sitesindeki fiyatı daha pahalıydı. “Türkiye’de insanları nasıl dolandırıyorlar” sözleriyle konuya giriş yapan vatandaş sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!