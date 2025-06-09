Avrupa’ya Taşınan Kadın Türkiye Ziyaretinde Başına Gelenleri Anlattı: “Kesinlikle Türkiye’ye Dönmem”

@tugbasebastian adlı Instagram hesabından içerikler üreten sosyal medya kullanıcısı, neden bir daha Türkiye’ye dönmeyeceğini anlattığı videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcısı kadın 5 yıldır Avrupa’da yaşıyordu ve bir haftalığına Türkiye’yi ziyarete gelmişti. Yaşadığı aksilikler sebebiyle sitemini dile getiren kadına hak verenler de oldu vermeyenler de. Gelin detaylara geçelim!