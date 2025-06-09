Avrupa’ya Taşınan Kadın Türkiye Ziyaretinde Başına Gelenleri Anlattı: “Kesinlikle Türkiye’ye Dönmem”

@tugbasebastian adlı Instagram hesabından içerikler üreten sosyal medya kullanıcısı, neden bir daha Türkiye’ye dönmeyeceğini anlattığı videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcısı kadın 5 yıldır Avrupa’da yaşıyordu ve bir haftalığına Türkiye’yi ziyarete gelmişti. Yaşadığı aksilikler sebebiyle sitemini dile getiren kadına hak verenler de oldu vermeyenler de. Gelin detaylara geçelim!
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Kadının başına gelen olayların bir haftada yaşanması talihsiz bir deneyim olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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