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Bir İçerik Üreticisi Yunanistan’da Yediği Yemeklere Ödediği Parayla Türkiye’yi Kıyasladı

Bir İçerik Üreticisi Yunanistan’da Yediği Yemeklere Ödediği Parayla Türkiye’yi Kıyasladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.06.2025 - 13:10

İçerik Devam Ediyor

@mertsngu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mert Süngü adlı vatandaş, Yunanistan seyahatinde yediği yemekleri gösterdi ve ödediği ücreti söyledi. Masada birkaç çeşit meze ve ara sıcak vardı. Menü halinde sunulan yemekler için 30 Euro ödemişlerdi. İçecek ekstra olsa da fiyatlar Türkiye’ye göre daha uygundu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Özellikle kapıda vize başladıktan sonra Yunanistan ön plana çıkmaya başladı.

Özellikle kapıda vize başladıktan sonra Yunanistan ön plana çıkmaya başladı.

Fiyatlar konusunda yapılan kıyaslamalar ise sezonun başlamasıyla yeniden başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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