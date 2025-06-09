Bir İçerik Üreticisi Yunanistan’da Yediği Yemeklere Ödediği Parayla Türkiye’yi Kıyasladı

@mertsngu adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mert Süngü adlı vatandaş, Yunanistan seyahatinde yediği yemekleri gösterdi ve ödediği ücreti söyledi. Masada birkaç çeşit meze ve ara sıcak vardı. Menü halinde sunulan yemekler için 30 Euro ödemişlerdi. İçecek ekstra olsa da fiyatlar Türkiye’ye göre daha uygundu. Gelin detaylara geçelim!