Fethiye’de Popüler Bir Beach’e Giden Kadın, İşletmecilerin “Ticarethane” İtirafıyla Ateş Püskürdü

Özellikle isim yapan mekanların belli bir popülerlik yakaladıktan sonra müşteriye karşı davranışının değişmesi, seçici davranması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor.

Önüne geçilemez bir hal alan bu durum karşısında tatilcilerin şikayetleri sürüyor. Yalnızca Eda Bodur adlı kullanıcının değil birçok sosyal medya kullanıcısının benzer paylaşımları var. İlgili mekanlar için, rezervasyon olsa da “İçeri girebilecek miyiz?” endişesi yaşanıyor.

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