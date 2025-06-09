Fethiye’de Popüler Bir Beach’e Giden Kadın, İşletmecilerin “Ticarethane” İtirafıyla Ateş Püskürdü

Eda Bodur adlı TikTok kullanıcısı kadın, Fethiye tatilinde popüler bir beach’e rezervasyon yaptırdıktan sonra başına gelenleri paylaştı. Rezervasyonları olmasına rağmen bahanelerle işletmeye alınmadıklarını dile getiren kadın, çalışanların “Burayı ticarethane yaptık, para kazanmamız lazım” itirafıyla neye uğradığını şaşırmıştı. Olumsuz deneyimini anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Gelin önce videoya bakalım.
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Benzeri şikayetlere ve deneyimlere popüler tatil beldelerinde sıkça rastlanıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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