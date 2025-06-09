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Fethiye’de Popüler Bir Beach’e Giden Kadın, İşletmecilerin “Ticarethane” İtirafıyla Ateş Püskürdü

Fethiye’de Popüler Bir Beach’e Giden Kadın, İşletmecilerin “Ticarethane” İtirafıyla Ateş Püskürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.06.2025 - 09:55

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Eda Bodur adlı TikTok kullanıcısı kadın, Fethiye tatilinde popüler bir beach’e rezervasyon yaptırdıktan sonra başına gelenleri paylaştı. Rezervasyonları olmasına rağmen bahanelerle işletmeye alınmadıklarını dile getiren kadın, çalışanların “Burayı ticarethane yaptık, para kazanmamız lazım” itirafıyla neye uğradığını şaşırmıştı. Olumsuz deneyimini anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. Gelin önce videoya bakalım.

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İşte detaylar 👇

Benzeri şikayetlere ve deneyimlere popüler tatil beldelerinde sıkça rastlanıyor.

Benzeri şikayetlere ve deneyimlere popüler tatil beldelerinde sıkça rastlanıyor.

Özellikle isim yapan mekanların belli bir popülerlik yakaladıktan sonra müşteriye karşı davranışının değişmesi, seçici davranması gibi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. 

Önüne geçilemez bir hal alan bu durum karşısında tatilcilerin şikayetleri sürüyor. Yalnızca Eda Bodur adlı kullanıcının değil birçok sosyal medya kullanıcısının benzer paylaşımları var. İlgili mekanlar için, rezervasyon olsa da “İçeri girebilecek miyiz?” endişesi yaşanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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