Marmaris’e Tatile Gelen Bir Turist Fiyatlar ve İşletmeciler Karşısında Sitem Etti

Sezon açıldı, turistler ülkeye akın etmeye başladı. İspanya’dan Marmaris’e tatile gelen bir turistin paylaşımı ise dikkat çekti. Kendisi daha önceden de Marmaris’e geldiğini ancak bu sefer pek de memnun kalmadığını dile getirmişti. Fiyatların artışı karşısında şaşkınlık yaşamış, dükkanları gezerken işletmeciler ve çalışanlar sebebiyle kötü hissettirildiğini aktarmıştı. Gelin detaylara geçelim!