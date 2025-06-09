Marmaris’e Tatile Gelen Bir Turist Fiyatlar ve İşletmeciler Karşısında Sitem Etti

Sezon açıldı, turistler ülkeye akın etmeye başladı. İspanya’dan Marmaris’e tatile gelen bir turistin paylaşımı ise dikkat çekti. Kendisi daha önceden de Marmaris’e geldiğini ancak bu sefer pek de memnun kalmadığını dile getirmişti. Fiyatların artışı karşısında şaşkınlık yaşamış, dükkanları gezerken işletmeciler ve çalışanlar sebebiyle kötü hissettirildiğini aktarmıştı. Gelin detaylara geçelim!
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Tatil beldelerindeki fiyat artışına yetişmek zor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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