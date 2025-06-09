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Sahibi Tarafından Sokağa Terk Edilen Masum Köpeğin Kurtarıldıktan Sonra Değişen Hayatı İçinizi Isıtacak

Sahibi Tarafından Sokağa Terk Edilen Masum Köpeğin Kurtarıldıktan Sonra Değişen Hayatı İçinizi Isıtacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.06.2025 - 12:23

İçerik Devam Ediyor

@melihcanpaw adlı Instagram hesabından sokak hayvanlarıyla ilgili içerikler üreten Melih Can adlı hayvansever, aldıkları ihbar üzerine hayatını kurtardıkları bir köpeği paylaştı. Maltese cinsi süs köpeği, sahibi tarafından sokağa terk edilmişti ve büyük köpeklerle mücadele vermesi çok zordu. İçerik üreticisi de ilgili konuma giderek masum canı korumaya aldı. Tıraşa götürülüp aklanıp paklanan tatlı dostumuzun artık sıcak bir yuvası vardı.

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İşte detaylar 👇

Bayılıyoruz böyle hikayelere 🩷

Bayılıyoruz böyle hikayelere 🩷

Keşke hayvan dostlarımızın daha güzel bir hayat yaşadığı bir dünyada olsaydık. Ancak şartlar bu şekildeyken onlar için en azından -havalar da ısınmışken- bir kap su koymayı unutmayın deriz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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denizbaykal

Biz o kadar meşguliyetimiz arasında parti olarak genel merkez inşaatında bulduğumuz tekir kediye bile yıllarca baktık büyüttük

michael.elende

Bizi kim kurtaracak?