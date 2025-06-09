Sahibi Tarafından Sokağa Terk Edilen Masum Köpeğin Kurtarıldıktan Sonra Değişen Hayatı İçinizi Isıtacak

@melihcanpaw adlı Instagram hesabından sokak hayvanlarıyla ilgili içerikler üreten Melih Can adlı hayvansever, aldıkları ihbar üzerine hayatını kurtardıkları bir köpeği paylaştı. Maltese cinsi süs köpeği, sahibi tarafından sokağa terk edilmişti ve büyük köpeklerle mücadele vermesi çok zordu. İçerik üreticisi de ilgili konuma giderek masum canı korumaya aldı. Tıraşa götürülüp aklanıp paklanan tatlı dostumuzun artık sıcak bir yuvası vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Biz o kadar meşguliyetimiz arasında parti olarak genel merkez inşaatında bulduğumuz tekir kediye bile yıllarca baktık büyüttük
Şerooooo
Bizi kim kurtaracak?