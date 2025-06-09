Donald Trump ve Elon Musk Arasındaki Gerilime Mustafa Sarıgül’den Paylaşım: “Tesla’yı Ben Alacağım”
Seçim dönemi aralarından su sızmayan Donald Trump ve Elon Musk ikilisi şimdilerde gergin anlar yaşıyor. Elon Musk, seçim zamanı Trump’a olan desteğiyle ön plandaydı. Ancak ikilinin anlaşmazlık yaşamaları nedeniyle araları açıldı ve dünya basını onları konuşur oldu. Elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısını Trump’ın imzalaması sonucu kriz başlamıştı ve Elon Musk cephesinden çok geçmeden karşılık gelmişti. Şimdiyse Mustafa Sarıgül olaya dair yorumunu dile getirdi. Trump’ın Tesla model aracını gözden çıkardığını duyan Sarıgül, “Ben istiyorum” dedi.
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Mustafa Sarıgül, ülke gündemi dünya gündemi fark etmeksizin olayları sıkı takipte olan isimlerden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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