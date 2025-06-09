Amerika’da Doktor Olabilmek İçin Türkiye’de Sattığı Arabasının Yerine Ne Aldığını Paylaşan İçerik Üreticisi

Son zamanlarda TikTok’ta yeni bir akım popüler oldu. Oğuzhan Koç ve Merve Özbey’in Geçsin Yıllar şarkısı eşliğinde, yıllar içerisinde yaşadıkları değişimi paylaşan içerik üreticileri etkileşimlerle buluşuyor. Amerika’da doktorluk yapan Doğan Kalamanoğlu adlı içerik üreticisi de akıma arabalarıyla katıldı. Amerika’ya gidebilmek için Türkiye’de aracını satmıştı. Yerine aldığı araba ise Mustang oldu.
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İçerik üreticisi akıma katıldığı videosuyla kısa sürede viral oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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şu vs olayları da baydı artık yıllardır var sürekli aynı şeyler ilk zamanlar iyiydi de abi tamam anladık biz de biliyoruz araba alınan parayla artık telefon ... Devamını Gör
keriz gibi yolunduğumuzu düşünüyorum