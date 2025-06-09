Amerika’da Doktor Olabilmek İçin Türkiye’de Sattığı Arabasının Yerine Ne Aldığını Paylaşan İçerik Üreticisi

Son zamanlarda TikTok’ta yeni bir akım popüler oldu. Oğuzhan Koç ve Merve Özbey’in Geçsin Yıllar şarkısı eşliğinde, yıllar içerisinde yaşadıkları değişimi paylaşan içerik üreticileri etkileşimlerle buluşuyor. Amerika’da doktorluk yapan Doğan Kalamanoğlu adlı içerik üreticisi de akıma arabalarıyla katıldı. Amerika’ya gidebilmek için Türkiye’de aracını satmıştı. Yerine aldığı araba ise Mustang oldu.