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Burdur’da Bir Düğünde Damada Paradan Yapılmış Yelek Takılması Görenleri Şoke Etti

Burdur’da Bir Düğünde Damada Paradan Yapılmış Yelek Takılması Görenleri Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.06.2025 - 14:45

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Burdur’da gerçekleşen bir düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Düğünlerimizin takı merasimleri önem verilen konulardan biliyorsunuz ki. Burdur’daki düğünde de takı merasimi esnasında damada paradan hazırlanmış bir yelek giydirilmişti. Gelin birlikte bakalım!

Kaynak: DHA

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İşte o anlar 👇

Para yeleği davetliler ve düğün sahipleri için eğlenceli anlara vesile oldu.

Para yeleği davetliler ve düğün sahipleri için eğlenceli anlara vesile oldu.

Artık kimi düğünlerde takı merasimi tercih edilmiyor olsa da bu geleneği sürdürenler de oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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