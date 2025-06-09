Burdur’da Bir Düğünde Damada Paradan Yapılmış Yelek Takılması Görenleri Şoke Etti

Burdur’da gerçekleşen bir düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Düğünlerimizin takı merasimleri önem verilen konulardan biliyorsunuz ki. Burdur’daki düğünde de takı merasimi esnasında damada paradan hazırlanmış bir yelek giydirilmişti. Gelin birlikte bakalım!
Kaynak: DHA
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İşte o anlar 👇
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Para yeleği davetliler ve düğün sahipleri için eğlenceli anlara vesile oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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