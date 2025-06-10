Gençler İş Bulamayan Üniversite Bölümlerini Sıraladı: İlk Sırada Radyo Televizyon Var

@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler, mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite bölümlerini sıraladı. İlk 6 bölüme yer vermişlerdi. Listede kutsal mesleklerden öğretmenlik de yer alıyordu. Eskiye nazaran iş bulma oranlarında yaşanan ciddi düşüş üniversite okuma konusunda öğrencilerde soru işaretine neden oluyor. Gelin detaylara geçelim!
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İzleyiciler yorumlarda buluştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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