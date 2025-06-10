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Gençler İş Bulamayan Üniversite Bölümlerini Sıraladı: İlk Sırada Radyo Televizyon Var

Gençler İş Bulamayan Üniversite Bölümlerini Sıraladı: İlk Sırada Radyo Televizyon Var

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 10:38

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@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler, mezun olduktan sonra iş bulamayan üniversite bölümlerini sıraladı. İlk 6 bölüme yer vermişlerdi. Listede kutsal mesleklerden öğretmenlik de yer alıyordu. Eskiye nazaran iş bulma oranlarında yaşanan ciddi düşüş üniversite okuma konusunda öğrencilerde soru işaretine neden oluyor. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

İzleyiciler yorumlarda buluştu.

İzleyiciler yorumlarda buluştu.

Tıp haricinde artık birçok bölümde iş bulma sıkıntısı yaşandığını dile getirdiler. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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