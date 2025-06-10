Erkek Olduğu İçin Otellere Rezervasyon Yaptıramadığını Dile Getiren Vatandaşın Sitemi

Bir vatandaş, bayram tatilinde otellerle yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi. İyi bir otelde tatil yapmak istediğini ancak erkek olduğu için rezervasyonunun kabul edilmediğini anlatmıştı. Buna ek olarak turistler geldiğinde cinsiyet ayrımı yapılmamasına da dikkat çekmişti. Video sosyal medyada gündem oldu ve izleyiciler yorumlarda buluştu. Önce o anları izleyelim!