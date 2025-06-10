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Erkek Olduğu İçin Otellere Rezervasyon Yaptıramadığını Dile Getiren Vatandaşın Sitemi

Erkek Olduğu İçin Otellere Rezervasyon Yaptıramadığını Dile Getiren Vatandaşın Sitemi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 09:51

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Bir vatandaş, bayram tatilinde otellerle yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi. İyi bir otelde tatil yapmak istediğini ancak erkek olduğu için rezervasyonunun kabul edilmediğini anlatmıştı. Buna ek olarak turistler geldiğinde cinsiyet ayrımı yapılmamasına da dikkat çekmişti. Video sosyal medyada gündem oldu ve izleyiciler yorumlarda buluştu. Önce o anları izleyelim!

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Vatandaşın videosu karşısında sosyal medya ikiye bölündü.

Vatandaşın videosu karşısında sosyal medya ikiye bölündü.

Hak verenler ve aynı durumu yaşadıklarını söyleyenler de oldu, haksız olduğunu söyleyenler de. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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