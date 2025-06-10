Erkek Olduğu İçin Otellere Rezervasyon Yaptıramadığını Dile Getiren Vatandaşın Sitemi

Bir vatandaş, bayram tatilinde otellerle yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşarak sesini duyurmak istedi. İyi bir otelde tatil yapmak istediğini ancak erkek olduğu için rezervasyonunun kabul edilmediğini anlatmıştı. Buna ek olarak turistler geldiğinde cinsiyet ayrımı yapılmamasına da dikkat çekmişti. Video sosyal medyada gündem oldu ve izleyiciler yorumlarda buluştu. Önce o anları izleyelim!
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Vatandaşın videosu karşısında sosyal medya ikiye bölündü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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