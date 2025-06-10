Doktorlar Çocuklarında Asla İzin Vermeyecekleri Şeyleri Sıraladı: Üzümden, Korunmaya…

Yurt dışında çekilen bir video sosyal medyada viral oldu. Doktorlardan oluşan bir arkadaş grubu hazır bir araya gelmişken çocuklarında izin vermeyecekleri şeyleri sıralamışlardı. Herkesin yorumu kendi alanına göre şekillenmişti. “Üzümü kesmeden yemesine izin vermem” diyen de vardı, “korunmayı bilmeden partiye gidemez” diyen de. Gelin detaylara geçelim!