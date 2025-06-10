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Doktorlar Çocuklarında Asla İzin Vermeyecekleri Şeyleri Sıraladı: Üzümden, Korunmaya…

Doktorlar Çocuklarında Asla İzin Vermeyecekleri Şeyleri Sıraladı: Üzümden, Korunmaya…

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 12:36

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Yurt dışında çekilen bir video sosyal medyada viral oldu. Doktorlardan oluşan bir arkadaş grubu hazır bir araya gelmişken çocuklarında izin vermeyecekleri şeyleri sıralamışlardı. Herkesin yorumu kendi alanına göre şekillenmişti. “Üzümü kesmeden yemesine izin vermem” diyen de vardı, “korunmayı bilmeden partiye gidemez” diyen de. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Sıraladıkları yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sıraladıkları yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ya da siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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