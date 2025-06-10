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İçerik Üreticisi Astrolog Merhametli ve Merhametsiz Burçları Sıraladı

İçerik Üreticisi Astrolog Merhametli ve Merhametsiz Burçları Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 13:38

İçerik Devam Ediyor

Astrolog Tuğba Karadayı, Instagram hesabından paylaştığı videolarıyla viral olmayı başaran isimlerden. Kendisinin astroloji bilgisi birçok kişinin güvenini kazanmış durumda. Şimdiyse merhametli ve merhametsiz burçları listeledi. Özellikle Kova burçları merhametsizler listesinde yer almalarına sitem etti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Merhamet konusunda insan bazen mantığıyla ikilimde kalabiliyor.

Merhamet konusunda insan bazen mantığıyla ikilimde kalabiliyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Astrolog Tuğba Karadayı’nın düşünceleriyle hemfikir misiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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