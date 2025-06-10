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Narkozun Etkisiyle Demediğini Bırakmayan Kadının O Anları Kahkahaları Topladı!

Narkozun Etkisiyle Demediğini Bırakmayan Kadının O Anları Kahkahaları Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 14:09

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Ecem Taşer adlı TikTok kullanıcısı, 3 yıl önce geçirdiği estetik operasyon sonrası çekilen videosunu yayınladı. Ameliyatın ardından odasına gelen kadın, narkozun etkisiyle susmak bilmemişti. Narkoz videoları göre göre birçok kişide böyle bir fobi oluştu. Narkozluyken ne derim, ne yaparım düşüncesi akıllardan çıkmıyor. Gelin Ecem Taşer’in paylaşımına birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Narkoz videoları sosyal medyanın da sevdiği içeriklerden.

Narkoz videoları sosyal medyanın da sevdiği içeriklerden.

“Acaba biz nasıl olurduk?” merakımızdan, narkozlu videoların hepsine etkileşim veriyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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