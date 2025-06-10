Narkozun Etkisiyle Demediğini Bırakmayan Kadının O Anları Kahkahaları Topladı!

Ecem Taşer adlı TikTok kullanıcısı, 3 yıl önce geçirdiği estetik operasyon sonrası çekilen videosunu yayınladı. Ameliyatın ardından odasına gelen kadın, narkozun etkisiyle susmak bilmemişti. Narkoz videoları göre göre birçok kişide böyle bir fobi oluştu. Narkozluyken ne derim, ne yaparım düşüncesi akıllardan çıkmıyor. Gelin Ecem Taşer’in paylaşımına birlikte bakalım!