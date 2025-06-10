“Türkiye Tehlikeli” Diye Uyarılan Turist, Çektiği Görüntülerle İyi Yanları Ön Plana Çıkarmak İstedi

Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, Türkiye’ye gelmeden önce tehlike konusunda dikkatli olması için uyarıldığını dile getirerek bir paylaşım yaptı. Turist kadın, uyarıların aksine gözüne çarpan güzel detayları kayda aldı, böylelikle bir kez daha hayvanseverliğimiz kanıtlanmış oldu. Gelin paylaşımına bakalım!