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“Türkiye Tehlikeli” Diye Uyarılan Turist, Çektiği Görüntülerle İyi Yanları Ön Plana Çıkarmak İstedi

“Türkiye Tehlikeli” Diye Uyarılan Turist, Çektiği Görüntülerle İyi Yanları Ön Plana Çıkarmak İstedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.06.2025 - 15:41

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Sosyal medya kullanıcısı bir kadın, Türkiye’ye gelmeden önce tehlike konusunda dikkatli olması için uyarıldığını dile getirerek bir paylaşım yaptı. Turist kadın, uyarıların aksine gözüne çarpan güzel detayları kayda aldı, böylelikle bir kez daha hayvanseverliğimiz kanıtlanmış oldu. Gelin paylaşımına bakalım!

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İşte o anlar 👇

Turistin paylaşımı beğenilerle buluştu, yorumlar da gecikmedi.

Turistin paylaşımı beğenilerle buluştu, yorumlar da gecikmedi.

Yine de dikkatli olmasını gerektiğini dile getirenler oldu. Kayda aldığı görüntüler pozitif olsa da geçtiğimiz günlerde tacize uğrayan Koreli turist hatırlatıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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