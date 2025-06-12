onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yeni Radar Uygulamasına Parodi Çeken İçerik Üreticisi, “İzahı Olmayanın Mizahı Olur” Dedirtti

Yeni Radar Uygulamasına Parodi Çeken İçerik Üreticisi, “İzahı Olmayanın Mizahı Olur” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 09:39

İçerik Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yeni radar uygulamasını açıklamasıyla birlikte sosyal medyada adeta isyan başlamıştı. Bayramda seyahat eden vatandaşlar radarlar sebebiyle yaşadıkları öfkeyi paylaşmıştı. İçerik üreticileri de gündemi kaçırmadı ve radarlara dair güldüren videolar çekti. @ali_erdogan1991 adlı içerik üreticisi de onlardan biri. Gelin paylaşımını birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Radarlar sebebiyle ceza yiyen vatandaşlar video karşısında, “İzahı olmayanın mizahı olur” dedi.

Radarlar sebebiyle ceza yiyen vatandaşlar video karşısında, “İzahı olmayanın mizahı olur” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın