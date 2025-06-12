Yeni Radar Uygulamasına Parodi Çeken İçerik Üreticisi, “İzahı Olmayanın Mizahı Olur” Dedirtti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yeni radar uygulamasını açıklamasıyla birlikte sosyal medyada adeta isyan başlamıştı. Bayramda seyahat eden vatandaşlar radarlar sebebiyle yaşadıkları öfkeyi paylaşmıştı. İçerik üreticileri de gündemi kaçırmadı ve radarlara dair güldüren videolar çekti. @ali_erdogan1991 adlı içerik üreticisi de onlardan biri. Gelin paylaşımını birlikte izleyelim!
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Radarlar sebebiyle ceza yiyen vatandaşlar video karşısında, “İzahı olmayanın mizahı olur” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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