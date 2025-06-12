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Babasına “O mu Bu mu” Soruları Soran Genç Paylaşımıyla Kahkahaları Topladı: “Tüm Babalar Nasıl Aynı Olabilir”

Babasına “O mu Bu mu” Soruları Soran Genç Paylaşımıyla Kahkahaları Topladı: “Tüm Babalar Nasıl Aynı Olabilir”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 10:37

İçerik Devam Ediyor

@yerliyersizfikirler adlı Instagram hesabından içerikler üreten Furkan adlı genç, babasıyla sosyal medyanın meşhur akımına katıldı. “O mu bu mu” akımı özellikle TikTok’ta bir dönemler epey meşhurdu. İçerik üreticisi de soruları babasına göre uyarlamıştı. Babasının verdiği yanıtlar ise “Babalar nasıl evrensel olabiliyor” dedirtti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Amcamız şevkli cevaplarıyla tebessüm ettirdi.

Amcamız şevkli cevaplarıyla tebessüm ettirdi.

Niyedir nedendir bilinmez ama tüm babalarda aynı davranışlar mevcut. Babalığın getirisi olarak otomatik yüklenen özellikler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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