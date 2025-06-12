Babasına “O mu Bu mu” Soruları Soran Genç Paylaşımıyla Kahkahaları Topladı: “Tüm Babalar Nasıl Aynı Olabilir”

@yerliyersizfikirler adlı Instagram hesabından içerikler üreten Furkan adlı genç, babasıyla sosyal medyanın meşhur akımına katıldı. “O mu bu mu” akımı özellikle TikTok’ta bir dönemler epey meşhurdu. İçerik üreticisi de soruları babasına göre uyarlamıştı. Babasının verdiği yanıtlar ise “Babalar nasıl evrensel olabiliyor” dedirtti. Gelin detaylara geçelim!