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Bir Vatandaş Kuşadası’nda İki Top Dondurma 150 TL Olmasına Rağmen 300 TL Almaya Çalışan İşletmeciye Sitem Etti

Bir Vatandaş Kuşadası’nda İki Top Dondurma 150 TL Olmasına Rağmen 300 TL Almaya Çalışan İşletmeciye Sitem Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 12:12

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Kuşadası’na tatile giden bir vatandaş, dondurmacıyla yaşadığı olayı sosyal medyada yayınladı. Kadın, iki top dondurma almış ve 150 TL ödemesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak dondurmacı 300 TL ödeme almaya çalışmıştı. Hal böyle olunca kadın da zaten fiyatların yeterince yüksek olduğunu bir de üstüne insanları dolandırmaya çalışmanın anlamsız olduğunu söyleyerek sitem etti. Gelin bir de ondan dinleyelim!

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İşte o anlar 👇

Kadının isyanına yorumlar da gecikmedi.

Kadının isyanına yorumlar da gecikmedi.

Kimileri hak verdi, kimileriyse “o zaman gitme” tarzında yorumlar yaptı. Tatil sezonu açılmışken vatandaşların sitem paylaşımları da başladı. Bakalım daha neler göreceğiz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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