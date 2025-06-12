Bir Vatandaş Kuşadası’nda İki Top Dondurma 150 TL Olmasına Rağmen 300 TL Almaya Çalışan İşletmeciye Sitem Etti

Kuşadası’na tatile giden bir vatandaş, dondurmacıyla yaşadığı olayı sosyal medyada yayınladı. Kadın, iki top dondurma almış ve 150 TL ödemesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak dondurmacı 300 TL ödeme almaya çalışmıştı. Hal böyle olunca kadın da zaten fiyatların yeterince yüksek olduğunu bir de üstüne insanları dolandırmaya çalışmanın anlamsız olduğunu söyleyerek sitem etti. Gelin bir de ondan dinleyelim!