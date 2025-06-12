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Kulak Dolgusu Operasyonu Olarak Kulaklarını Kepçe Hale Getiren Koreli Kadın

Kulak Dolgusu Operasyonu Olarak Kulaklarını Kepçe Hale Getiren Koreli Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 13:56

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Daha neler göreceğiz dediğimiz anda bir başka estetik operasyonla karşılaşır olduk. Kepçe kulak ameliyatına aşina olsak da kulaklarını bile isteye büyütenlerle yeni yeni tanışıyoruz. Koreli bir kadın, şimdilerde popüler olan kulak dolgusu işlemine dair detaylar paylaştı. Onlar için kulakların daha görünür olması önemliydi. O da kulaklarına dolgu yaptırmaya karar vermişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Güzellik algısı değişken olsa da kulak büyütmenin ne kadar gerekli olduğu tartışılır.

Güzellik algısı değişken olsa da kulak büyütmenin ne kadar gerekli olduğu tartışılır.

Her geçen gün bambaşka estetik operasyonlar türüyor. Sizce bir sonraki ne olacak? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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