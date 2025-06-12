Kulak Dolgusu Operasyonu Olarak Kulaklarını Kepçe Hale Getiren Koreli Kadın

Daha neler göreceğiz dediğimiz anda bir başka estetik operasyonla karşılaşır olduk. Kepçe kulak ameliyatına aşina olsak da kulaklarını bile isteye büyütenlerle yeni yeni tanışıyoruz. Koreli bir kadın, şimdilerde popüler olan kulak dolgusu işlemine dair detaylar paylaştı. Onlar için kulakların daha görünür olması önemliydi. O da kulaklarına dolgu yaptırmaya karar vermişti. Gelin detaylara geçelim!