Bir İçerik Üreticisi Sıklıkla Duyduğumuz Emlakçı Yalanlarını Sıraladı

@uguracar07 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Osman Uğur Acar, emlakçı yalanları paylaşımıyla viral oldu. İstenilen kriterlere uygun ev bulmak bazen epey zorlayıcı olabiliyor. Üstüne bir de emlakçılardan duyduklarımız kafa karıştırıyor. İçerik üreticisi de emlakçıların söylediği yalanları dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim!
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Bu paylaşım serinin ilk videosu olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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