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Bir İçerik Üreticisi Sıklıkla Duyduğumuz Emlakçı Yalanlarını Sıraladı

Bir İçerik Üreticisi Sıklıkla Duyduğumuz Emlakçı Yalanlarını Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.06.2025 - 15:49

İçerik Devam Ediyor

@uguracar07 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Osman Uğur Acar, emlakçı yalanları paylaşımıyla viral oldu. İstenilen kriterlere uygun ev bulmak bazen epey zorlayıcı olabiliyor. Üstüne bir de emlakçılardan duyduklarımız kafa karıştırıyor. İçerik üreticisi de emlakçıların söylediği yalanları dile getirmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Bu paylaşım serinin ilk videosu olmuştu.

Bu paylaşım serinin ilk videosu olmuştu.

Sizce bir sonraki videoda hangi yalanlar olacaktır? Aklınıza gelenler için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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