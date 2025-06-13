İspanya’da Biriyle Tanışmak İçin Market Arabasına Ananas Koyma Adeti!

@callejeando34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mürsel Yeşiltepe, İspanya’da ananasın tanışmak için bir aracı olarak kullanıldığını paylaştı. Nasıl mı? Birkaç markette belli saatlerde market arabasına ananas koymak, karşı tarafa “iletişime açığım” mesajını veriyordu. Gelin detayları bir de ondan dinleyelim!