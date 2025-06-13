onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İspanya’da Biriyle Tanışmak İçin Market Arabasına Ananas Koyma Adeti!

İspanya’da Biriyle Tanışmak İçin Market Arabasına Ananas Koyma Adeti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 10:23

İçerik Devam Ediyor

@callejeando34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mürsel Yeşiltepe, İspanya’da ananasın tanışmak için bir aracı olarak kullanıldığını paylaştı. Nasıl mı? Birkaç markette belli saatlerde market arabasına ananas koymak, karşı tarafa “iletişime açığım” mesajını veriyordu. Gelin detayları bir de ondan dinleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Ne dersiniz, Türkiye’de de işe yarar mı?

Ne dersiniz, Türkiye’de de işe yarar mı?

İzleyiciler de video karşısında yorumlarda buluştu. Tahmin edersiniz ki goygoylar eksik olmadı. Sizin düşünceleriniz için de yorumlara bekliyoruz!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın