İspanya’da Biriyle Tanışmak İçin Market Arabasına Ananas Koyma Adeti!

@callejeando34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Mürsel Yeşiltepe, İspanya’da ananasın tanışmak için bir aracı olarak kullanıldığını paylaştı. Nasıl mı? Birkaç markette belli saatlerde market arabasına ananas koymak, karşı tarafa “iletişime açığım” mesajını veriyordu. Gelin detayları bir de ondan dinleyelim!
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Ne dersiniz, Türkiye’de de işe yarar mı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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