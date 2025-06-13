Bir Hemşire Doğum Sonrası Duymaktan Nefret Ettiği Cümleleri Sıralayarak Annelerin Sesi Oldu

Doğum sonrası annelere yöneltilen öyle sorular var ki, artık hangi akla hizmet söyleniyor diye düşündürüyor. Özellikle süt konusu hassas noktalardanken ısrarla, “Sütün var mı” denmesi epey sinir hoplatıyor. Bir hemşire de @busraeryilmaz_ adlı Instagram hesabından “doğum sonrası duymaktan en nefret ettiğim cümleler” notuyla bir paylaşım yaptı. Gelin detaylar geçelim!