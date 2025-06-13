Bir Hemşire Doğum Sonrası Duymaktan Nefret Ettiği Cümleleri Sıralayarak Annelerin Sesi Oldu

Doğum sonrası annelere yöneltilen öyle sorular var ki, artık hangi akla hizmet söyleniyor diye düşündürüyor. Özellikle süt konusu hassas noktalardanken ısrarla, “Sütün var mı” denmesi epey sinir hoplatıyor. Bir hemşire de @busraeryilmaz_ adlı Instagram hesabından “doğum sonrası duymaktan en nefret ettiğim cümleler” notuyla bir paylaşım yaptı. Gelin detaylar geçelim!
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Kimsenin bu konuda yorum hakkı olmasa da ne yazık ki bu bilince erişmek zor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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doğmadan öncede ne zaman çocuk yapacaksın diye soranlar aynı kişiler. SANA NE. sen mi doğurcan,sen mi büyütcen, sen mi emzircen ne yani ne? bu hadsizlik beni... Devamını Gör
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