onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Hemşire Doğum Sonrası Duymaktan Nefret Ettiği Cümleleri Sıralayarak Annelerin Sesi Oldu

Bir Hemşire Doğum Sonrası Duymaktan Nefret Ettiği Cümleleri Sıralayarak Annelerin Sesi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 09:27

İçerik Devam Ediyor

Doğum sonrası annelere yöneltilen öyle sorular var ki, artık hangi akla hizmet söyleniyor diye düşündürüyor. Özellikle süt konusu hassas noktalardanken ısrarla, “Sütün var mı” denmesi epey sinir hoplatıyor. Bir hemşire de @busraeryilmaz_ adlı Instagram hesabından “doğum sonrası duymaktan en nefret ettiğim cümleler” notuyla bir paylaşım yaptı. Gelin detaylar geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Kimsenin bu konuda yorum hakkı olmasa da ne yazık ki bu bilince erişmek zor.

Kimsenin bu konuda yorum hakkı olmasa da ne yazık ki bu bilince erişmek zor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
lilithtrinity

doğmadan öncede ne zaman çocuk yapacaksın diye soranlar aynı kişiler. SANA NE. sen mi doğurcan,sen mi büyütcen, sen mi emzircen ne yani ne? bu hadsizlik beni... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.