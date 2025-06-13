Alkoller İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu Sorusunu Canlandıran Arkadaş Grubundan Güldüren Tespitler

@emrekahhraman adlı Instagram kullanıcısı arkadaş grubuyla “Alkoller insan olsaydı nasıl olurdu?” sorusuna parodi video çekti. Ekibin oyunculuğu öylesine başarılıydı ki izlerken gülmemek elde değildi. Aynı zamanda tespitleri de cuk olmuştu! İzleyiciler, “internete bu yüzden para ödüyorum” yorumları yaptı. Gelin o anları birlikte izleyelim!
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İçten oyunculuklarıyla birlikte alkol çeşitleri adeta canlanmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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En cok ozledigim arkadas grubu, ayy tam bizim universite zamanlarini hatirlatti.