Alkoller İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu Sorusunu Canlandıran Arkadaş Grubundan Güldüren Tespitler

@emrekahhraman adlı Instagram kullanıcısı arkadaş grubuyla “Alkoller insan olsaydı nasıl olurdu?” sorusuna parodi video çekti. Ekibin oyunculuğu öylesine başarılıydı ki izlerken gülmemek elde değildi. Aynı zamanda tespitleri de cuk olmuştu! İzleyiciler, “internete bu yüzden para ödüyorum” yorumları yaptı. Gelin o anları birlikte izleyelim!