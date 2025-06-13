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Alkoller İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu Sorusunu Canlandıran Arkadaş Grubundan Güldüren Tespitler

Alkoller İnsan Olsaydı Nasıl Olurdu Sorusunu Canlandıran Arkadaş Grubundan Güldüren Tespitler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 14:59

İçerik Devam Ediyor

@emrekahhraman adlı Instagram kullanıcısı arkadaş grubuyla “Alkoller insan olsaydı nasıl olurdu?” sorusuna parodi video çekti. Ekibin oyunculuğu öylesine başarılıydı ki izlerken gülmemek elde değildi. Aynı zamanda tespitleri de cuk olmuştu! İzleyiciler, “internete bu yüzden para ödüyorum” yorumları yaptı. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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İçten oyunculuklarıyla birlikte alkol çeşitleri adeta canlanmıştı.

İçten oyunculuklarıyla birlikte alkol çeşitleri adeta canlanmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Eylul

En cok ozledigim arkadas grubu, ayy tam bizim universite zamanlarini hatirlatti.