Dengesini Kaybeden Market Çalışanını Düşecekken Tutan Müşteri Karizmasıyla Alkışları Topladı!

@bakacazz3 adlı TikTok hesabından yayınlanan bir video ile karşınızdayız. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Market çalışanı dengesini kaybedip düşeceği esnada bir müşteri süper kahraman gibi yardımına koşmuştu. Refleksleri karşısında ağzımız açık kaldı. Sözü uzatmadan gelin videoya geçelim!