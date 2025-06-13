Dengesini Kaybeden Market Çalışanını Düşecekken Tutan Müşteri Karizmasıyla Alkışları Topladı!

@bakacazz3 adlı TikTok hesabından yayınlanan bir video ile karşınızdayız. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada etkileşimlerin odağı oldu. Market çalışanı dengesini kaybedip düşeceği esnada bir müşteri süper kahraman gibi yardımına koşmuştu. Refleksleri karşısında ağzımız açık kaldı. Sözü uzatmadan gelin videoya geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Bazı kahramanlar pelerinsizdir sözü tam da onun içindi!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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