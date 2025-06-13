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Ülkemizdeki Müzik Gruplarının İlginç İsim Seçimleri Olmasını Tiye Alan İçerik Üreticisi

Ülkemizdeki Müzik Gruplarının İlginç İsim Seçimleri Olmasını Tiye Alan İçerik Üreticisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.06.2025 - 15:42

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin meşhur müzik gruplarının ilginç isimleri olması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle de son yıllarda bu ilginç isimler epey arttı. E goygoyu da eksik olmuyor tabii. Zaman zaman sosyal medyada gündeme gelen konu tartışmaya açılıyor. Şimdiyse @ahmelettinn adlı içerik üreticisi konuya dair parodi video çekerek kahkahaları topladı. Gelin o anlara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Bir müzik grubu kursaydınız siz adını ne koyardınız?

Bir müzik grubu kursaydınız siz adını ne koyardınız?

Şimdi piyasada isimler böyleyken sıradan kalmak olmaz diye düşünüyoruz. Yaratıcı fikirleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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