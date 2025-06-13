Ülkemizdeki Müzik Gruplarının İlginç İsim Seçimleri Olmasını Tiye Alan İçerik Üreticisi

Ülkemizin meşhur müzik gruplarının ilginç isimleri olması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle de son yıllarda bu ilginç isimler epey arttı. E goygoyu da eksik olmuyor tabii. Zaman zaman sosyal medyada gündeme gelen konu tartışmaya açılıyor. Şimdiyse @ahmelettinn adlı içerik üreticisi konuya dair parodi video çekerek kahkahaları topladı. Gelin o anlara geçelim!
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Bir müzik grubu kursaydınız siz adını ne koyardınız?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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