Ülkemizdeki Müzik Gruplarının İlginç İsim Seçimleri Olmasını Tiye Alan İçerik Üreticisi

Ülkemizin meşhur müzik gruplarının ilginç isimleri olması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle de son yıllarda bu ilginç isimler epey arttı. E goygoyu da eksik olmuyor tabii. Zaman zaman sosyal medyada gündeme gelen konu tartışmaya açılıyor. Şimdiyse @ahmelettinn adlı içerik üreticisi konuya dair parodi video çekerek kahkahaları topladı. Gelin o anlara geçelim!