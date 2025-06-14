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Tatilcilerin İsyanı Devam Ediyor: Bodrum’da 2 Saatlik Şezlong İçin 3 Bin TL İstendi!

Tatilcilerin İsyanı Devam Ediyor: Bodrum’da 2 Saatlik Şezlong İçin 3 Bin TL İstendi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 13:10

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Tatil sezonu başladı ve beraberinde isyanlar da başladı. Özellikle Bodrum, Alaçatı ve Çeşme’de yer alan işletmelerin müşterilere yaşattığı problemler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Şimdiyse eşiyle birlikte Bodrum Gündoğan’da bir beach’e girmek isteyen vatandaşın başına gelen olayla karşınızdayız. Öğleden sonra 15.00 gibi gittikleri işletmede şezlong alanının 17.00 civarında kapanacağını öğrenen ikiliden, 2 saat oturabilmek için 3 bin TL istenmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Katı kurallar birçok işletme genelinde uygulanıyor.

Katı kurallar birçok işletme genelinde uygulanıyor.

Rezervasyon yapılsa da kapıda bi’ süzüp insiyatife bağlı olarak müşterileri kabul etmek ya da kapıdan çevirmek, yüksek harcama limitlerine ek olarak giriş ücreti de talep edilmesi derken liste uzar gider. Ancak talep olduğu müddetçe işletmecilerin çeki düzen vermeyeceği kesin bir durum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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