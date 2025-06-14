Tatilcilerin İsyanı Devam Ediyor: Bodrum’da 2 Saatlik Şezlong İçin 3 Bin TL İstendi!

Tatil sezonu başladı ve beraberinde isyanlar da başladı. Özellikle Bodrum, Alaçatı ve Çeşme’de yer alan işletmelerin müşterilere yaşattığı problemler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Şimdiyse eşiyle birlikte Bodrum Gündoğan’da bir beach’e girmek isteyen vatandaşın başına gelen olayla karşınızdayız. Öğleden sonra 15.00 gibi gittikleri işletmede şezlong alanının 17.00 civarında kapanacağını öğrenen ikiliden, 2 saat oturabilmek için 3 bin TL istenmişti. Gelin detaylara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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