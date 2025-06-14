Tatilcilerin İsyanı Devam Ediyor: Bodrum’da 2 Saatlik Şezlong İçin 3 Bin TL İstendi!

Rezervasyon yapılsa da kapıda bi’ süzüp insiyatife bağlı olarak müşterileri kabul etmek ya da kapıdan çevirmek, yüksek harcama limitlerine ek olarak giriş ücreti de talep edilmesi derken liste uzar gider. Ancak talep olduğu müddetçe işletmecilerin çeki düzen vermeyeceği kesin bir durum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!