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Hindistan Uçak Kazasından Sağ Çıkan Tek Kişi Olan Vishwashkumar Ramesh O Anları Anlattı

Hindistan Uçak Kazasından Sağ Çıkan Tek Kişi Olan Vishwashkumar Ramesh O Anları Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 10:51

Birkaç gün önce Hindistan’da meydana gelen uçak kazası global olarak gündem olmuştu. Kalkışın hemen ardından 242 kişilik uçak düşmüş ve facia yaşanmıştı. Kazada yalnızca bir kişi kurtuldu. O da Vishwashkumar Ramesh adlı İngiliz vatandaşıydı. Vishwashkumar Ramesh’in nasıl kurtulduğu merak konusu oldu. 11A’da oturan Ramesh, acil çıkış kapısının hemen arkasındaydı. Şimdiyse nasıl kurtulduğunu mikrofonlara anlattı.

İlk detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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İşte röportajı👇

40 yaşındaki yolcunun hayatta kalışıyla birlikte uçaklardaki en güvenli koltuklar da araştırılmaya başlandı.

40 yaşındaki yolcunun hayatta kalışıyla birlikte uçaklardaki en güvenli koltuklar da araştırılmaya başlandı.

Vishwashkumar Ramesh’in mucivezi kurtuluşunda 11A’nın da etkisi vardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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