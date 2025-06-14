Hindistan Uçak Kazasından Sağ Çıkan Tek Kişi Olan Vishwashkumar Ramesh O Anları Anlattı

Birkaç gün önce Hindistan’da meydana gelen uçak kazası global olarak gündem olmuştu. Kalkışın hemen ardından 242 kişilik uçak düşmüş ve facia yaşanmıştı. Kazada yalnızca bir kişi kurtuldu. O da Vishwashkumar Ramesh adlı İngiliz vatandaşıydı. Vishwashkumar Ramesh’in nasıl kurtulduğu merak konusu oldu. 11A’da oturan Ramesh, acil çıkış kapısının hemen arkasındaydı. Şimdiyse nasıl kurtulduğunu mikrofonlara anlattı.