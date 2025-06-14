Hindistan Uçak Kazasından Sağ Çıkan Tek Kişi Olan Vishwashkumar Ramesh O Anları Anlattı
Birkaç gün önce Hindistan’da meydana gelen uçak kazası global olarak gündem olmuştu. Kalkışın hemen ardından 242 kişilik uçak düşmüş ve facia yaşanmıştı. Kazada yalnızca bir kişi kurtuldu. O da Vishwashkumar Ramesh adlı İngiliz vatandaşıydı. Vishwashkumar Ramesh’in nasıl kurtulduğu merak konusu oldu. 11A’da oturan Ramesh, acil çıkış kapısının hemen arkasındaydı. Şimdiyse nasıl kurtulduğunu mikrofonlara anlattı.
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40 yaşındaki yolcunun hayatta kalışıyla birlikte uçaklardaki en güvenli koltuklar da araştırılmaya başlandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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