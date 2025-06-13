Bir Uçaktaki En Güvenli Koltuk Hangisidir?
Uçak yolculuğu planlarken koltuk seçimi çoğu zaman konfor ya da çıkışa yakınlık gibi kriterlere göre yapılır. Oysa bazı yolcuların tek derdi güvenli bir yerde oturmaktır. Özellikle uçak kazalarıyla ilgili haberler izleyen kişiler bu konuda daha da hassas olabilir. Peki gerçekten de diğerlerinden daha güvenli olan koltuklar var mı? Bilimsel veriler ve kazalardan elde edilen istatistikler bu soruya bazı net yanıtlar veriyor.
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Öncelikle şunu netleştirelim: Uçakla seyahat, dünyadaki en güvenli ulaşım yollarından biri.
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Peki en güvenli koltuk neresi?
Kanat üstü mü, arka sıra mı?
Gerçek güvenlik, dikkatli olmaktan geçiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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