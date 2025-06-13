Bir Uçaktaki En Güvenli Koltuk Hangisidir?

Bazı uzmanlara göre uçaktaki en dayanıklı yapı, kanat hizasında yer alıyor çünkü burası yapısal olarak güçlendirilmiş bir bölge. Üstelik acil çıkış kapılarına da yakın olması, olası bir tahliyede yolculara avantaj sağlıyor. Ancak bu kısmın hemen altında yakıt tankları yer aldığı için, olası bir yangın ya da duman yayılması durumunda buradan hızlıca uzaklaşmak gerekiyor. Yani bu koltukların avantajlı olup olmadığı yaşanacak kazanın türüne göre değişebiliyor.

En güvenli koltuklara dair elimizdeki en dikkat çekici veri, 1985-2000 yılları arasındaki kazaları inceleyen araştırmaya ait. Araştırmaya göre uçağın arka bölümünde yer alan orta koltuklar, en düşük ölüm oranına sahipti. Bu koltuklar, yolcuların iki kişi arasında kalmasını sağladığı için darbelere karşı daha korunaklı olabilir. Öte yandan, en riskli koltuklar ise genellikle uçağın orta kısmındaki koridor kenarı koltukları olarak öne çıkıyor. Yine de kazaya göre değişebilecek veriler, garanti sunmuyor.