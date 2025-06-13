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Bir Uçaktaki En Güvenli Koltuk Hangisidir?

Bir Uçaktaki En Güvenli Koltuk Hangisidir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 12:57

Uçak yolculuğu planlarken koltuk seçimi çoğu zaman konfor ya da çıkışa yakınlık gibi kriterlere göre yapılır. Oysa bazı yolcuların tek derdi güvenli bir yerde oturmaktır. Özellikle uçak kazalarıyla ilgili haberler izleyen kişiler bu konuda daha da hassas olabilir. Peki gerçekten de diğerlerinden daha güvenli olan koltuklar var mı? Bilimsel veriler ve kazalardan elde edilen istatistikler bu soruya bazı net yanıtlar veriyor.

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Öncelikle şunu netleştirelim: Uçakla seyahat, dünyadaki en güvenli ulaşım yollarından biri.

Öncelikle şunu netleştirelim: Uçakla seyahat, dünyadaki en güvenli ulaşım yollarından biri.

2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Amerika'da ticari uçuşla ölme ihtimaliniz yaklaşık 13,7 milyonda 1. Hatta 2001-2017 yılları arasında yaşanan yolcu uçağı kazalarının %94’ü tüm yolcuların sağ kurtulduğu kazalardı. Aynı dönemde otomobil kullanımıyla kıyaslandığında uçak, çok daha düşük ölüm oranlarına sahipti. Yani endişelenmek yerine uçuşun tadını çıkarmak daha mantıklı olabilir.

Peki en güvenli koltuk neresi?

Peki en güvenli koltuk neresi?

Uçak kazalarının çoğu benzer şekilde gerçekleşmediği için tek bir “en güvenli koltuk”tan söz etmek pek mümkün değil. Ancak geçmiş kazalar incelendiğinde bazı eğilimler dikkat çekiyor. Örneğin; uçağın yere düşük hızla ve düşük açıyla çarptığı, piste tutunamayıp kaydığı gibi durumlarda, uçağın ön tarafı daha fazla hasar alabiliyor. Bu da arka bölümde oturan yolcuların daha avantajlı olduğunu gösteriyor. 

Nitekim Time dergisinin FAA verilerine dayanan 2015 tarihli analizinde, uçağın arka üçte birlik kısmında oturan yolcuların ölüm oranının en düşük olduğu tespit edilmişti.

Kanat üstü mü, arka sıra mı?

Kanat üstü mü, arka sıra mı?

Bazı uzmanlara göre uçaktaki en dayanıklı yapı, kanat hizasında yer alıyor çünkü burası yapısal olarak güçlendirilmiş bir bölge. Üstelik acil çıkış kapılarına da yakın olması, olası bir tahliyede yolculara avantaj sağlıyor. Ancak bu kısmın hemen altında yakıt tankları yer aldığı için, olası bir yangın ya da duman yayılması durumunda buradan hızlıca uzaklaşmak gerekiyor. Yani bu koltukların avantajlı olup olmadığı yaşanacak kazanın türüne göre değişebiliyor.

En güvenli koltuklara dair elimizdeki en dikkat çekici veri, 1985-2000 yılları arasındaki kazaları inceleyen araştırmaya ait. Araştırmaya göre uçağın arka bölümünde yer alan orta koltuklar, en düşük ölüm oranına sahipti. Bu koltuklar, yolcuların iki kişi arasında kalmasını sağladığı için darbelere karşı daha korunaklı olabilir. Öte yandan, en riskli koltuklar ise genellikle uçağın orta kısmındaki koridor kenarı koltukları olarak öne çıkıyor. Yine de kazaya göre değişebilecek veriler, garanti sunmuyor.

Gerçek güvenlik, dikkatli olmaktan geçiyor.

Gerçek güvenlik, dikkatli olmaktan geçiyor.

Uzmanlar, koltuğun konumundan bağımsız olarak en önemli şeyin kabin ekibinin talimatlarına uymak olduğunu vurguluyor. Uçağa bindiğinizde en yakın çıkış kapısını tespit etmek, güvenlik videosunu dikkatle izlemek ve koltuk kemerinizi her zaman bağlı tutmak hayati önem taşıyor. 

Ayrıca acil bir durumda yanınıza hiçbir eşya almadan hızlıca tahliye olmanız gerekiyor. Panik yapmak, video çekmek ya da çantanızı aramak bu kısa ama kritik saniyelerde hayatınızı riske atabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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