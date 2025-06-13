onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hindistan'da Düşen Uçaktan Sağ Çıkan Tek İsim Nasıl Kurtuldu?

Hindistan'da Düşen Uçaktan Sağ Çıkan Tek İsim Nasıl Kurtuldu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.06.2025 - 12:50

Geçtiğimiz gün Hindistan'ın batısında yer alan Ahmadabad kenti havacılık tarihinin en büyük kazalarına sahne oldu. Londra'ya hareket etmekte olan uçak kalkıştan kısa süre sonra doktorlara hizmet veren bir lojmana çarptı. Uçakta 242 kişi bulunuyordu. Ancak bir kişi uçaktan sağ çıktı. İngiliz vatandaşı olan Vishwashkumar Ramesh uçaktan sağ çıkan tek isimdi. Peki bu yolcu böylesine büyük bir kazadan nasıl sağ çıktı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçak enkazının ardından gelen görüntüler şaşkınlık yaratmıştı.

Sağ çıkan yolcu 11A koltuğunda oturuyordu.

Sağ çıkan yolcu 11A koltuğunda oturuyordu.

11A numaralı koltuk ise uçaktaki acil çıkışın yanına denk geldiğinden yolcu bir şekilde çıkabilmişti. Ramesh çıktığında Leicester'da yaşayan ailesini aradı ve iyi olduğunu söyledi.

40 yaşındaki Ramesh'in kardeşi de aynı uçakta bulunuyordu ama nerede olduğunu görememişti.

40 yaşındaki Ramesh'in kardeşi de aynı uçakta bulunuyordu ama nerede olduğunu görememişti.

Ramesh India Times'a konuştu. 'Korkmuştum. Ayağa kalktım ve koştum. Etrafımda uçağın parçaları vardı. Biri beni yakaladı ve beni bir ambulansa koydu, hastaneye götürdü' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın