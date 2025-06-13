Hindistan'da Düşen Uçaktan Sağ Çıkan Tek İsim Nasıl Kurtuldu?
Geçtiğimiz gün Hindistan'ın batısında yer alan Ahmadabad kenti havacılık tarihinin en büyük kazalarına sahne oldu. Londra'ya hareket etmekte olan uçak kalkıştan kısa süre sonra doktorlara hizmet veren bir lojmana çarptı. Uçakta 242 kişi bulunuyordu. Ancak bir kişi uçaktan sağ çıktı. İngiliz vatandaşı olan Vishwashkumar Ramesh uçaktan sağ çıkan tek isimdi. Peki bu yolcu böylesine büyük bir kazadan nasıl sağ çıktı?
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Uçak enkazının ardından gelen görüntüler şaşkınlık yaratmıştı.
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Sağ çıkan yolcu 11A koltuğunda oturuyordu.
40 yaşındaki Ramesh'in kardeşi de aynı uçakta bulunuyordu ama nerede olduğunu görememişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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