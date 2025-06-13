Hindistan'daki Uçak Kazasından Geriye Kalan Aile Fotoğrafı Dünya Çapında Gündem Oldu

Geçtiğimiz gün Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya giden uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüş. 242 kişiden bir kişi hariç herkes hayatını kaybetmişti. Uçağın doktorların kaldığı bir lojmanın üzerine düşmesinden dolayı uçak dışında da çok fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Her olayın olduğu gibi bu büyük kazanın da sembol fotoğrafı ortaya çıktı.