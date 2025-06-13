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Hindistan'daki Uçak Kazasından Geriye Kalan Aile Fotoğrafı Dünya Çapında Gündem Oldu

Hindistan'daki Uçak Kazasından Geriye Kalan Aile Fotoğrafı Dünya Çapında Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.06.2025 - 11:01

Geçtiğimiz gün Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya giden uçak kalkıştan kısa süre sonra düşmüş. 242 kişiden bir kişi hariç herkes hayatını kaybetmişti. Uçağın doktorların kaldığı bir lojmanın üzerine düşmesinden dolayı uçak dışında da çok fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Her olayın olduğu gibi bu büyük kazanın da sembol fotoğrafı ortaya çıktı.

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Uçuştan önceki aile fotoğrafı kazanın ardından en çok konuşulan görsel oldu.

Uçuştan önceki aile fotoğrafı kazanın ardından en çok konuşulan görsel oldu.

Komi Vyas isimli kadın doktor Hindistan'daki işini bırakmıştı. Eşi Prateek Joshi ise bir süre önce Londra'da çalışmaya başlamış ve ailesini almak için Hindistan'a geri dönmüştü. Yeni bir başlangıç öncesi çekilen bu fotoğraf insanlarda karmaşık duygulara neden oldu.

Bazı görüşler şöyle;

Bazı görüşler şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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