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Aile Evine Giderken Yaptığı Sürprizleri Kaydeden Kadın Anne ve Babasının Tepkileriyle Tebessüm Ettirdi

Aile Evine Giderken Yaptığı Sürprizleri Kaydeden Kadın Anne ve Babasının Tepkileriyle Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 09:26

İçerik Devam Ediyor

@nesepakel adlı Instagram hesabından içerikler üreten Neşe adlı kadın, aile evine sürpriz yaparak gittiği anları kayda aldı ve bir derleme yaptı. Video öylesine pozitifti ki, tebessüm etmeden izlemek elde değildi. Kadın kapıyı her çaldığında babası açıyor ve sürprizi bozmadan annesine haber veriyordu. Annenin kızını gördüğü anlarda verdiği tepkiler ise imrendirdi. Gelin o anlara geçelim, güne güzel başlayalım!

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İşte detaylar 👇

Adı gibi evde de bir neşenin hakim olması büyük şanstı.

Adı gibi evde de bir neşenin hakim olması büyük şanstı.

Pozitif enerjilerle dolu, mutluluğun garanti olduğu böylesine aile ortamları paha biçilemez. Kendilerine maşallah diyor, mutlulukları daim olsun dileklerimizi iletiyoruz. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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