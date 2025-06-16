Aile Evine Giderken Yaptığı Sürprizleri Kaydeden Kadın Anne ve Babasının Tepkileriyle Tebessüm Ettirdi

@nesepakel adlı Instagram hesabından içerikler üreten Neşe adlı kadın, aile evine sürpriz yaparak gittiği anları kayda aldı ve bir derleme yaptı. Video öylesine pozitifti ki, tebessüm etmeden izlemek elde değildi. Kadın kapıyı her çaldığında babası açıyor ve sürprizi bozmadan annesine haber veriyordu. Annenin kızını gördüğü anlarda verdiği tepkiler ise imrendirdi. Gelin o anlara geçelim, güne güzel başlayalım!