Joker Eleman Dediğin: Bir Otel Çalışanı Elinden Her İşin Gelmesiyle Sosyal Medyada Viral Oldu

@aycan_otel adlı Instagram hesabının Furkan adlı çalışanıyla yaptığı paylaşım kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Furkan adlı çalışanın elinden her iş geliyordu bu sebeple onu cankurtaran olarak görmek de mümkündü barmen olarak görmek de. Video geçelim, daha iyi anlayacaksınız!