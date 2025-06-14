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Joker Eleman Dediğin: Bir Otel Çalışanı Elinden Her İşin Gelmesiyle Sosyal Medyada Viral Oldu

Joker Eleman Dediğin: Bir Otel Çalışanı Elinden Her İşin Gelmesiyle Sosyal Medyada Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.06.2025 - 16:45

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@aycan_otel adlı Instagram hesabının Furkan adlı çalışanıyla yaptığı paylaşım kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Furkan adlı çalışanın elinden her iş geliyordu bu sebeple onu cankurtaran olarak görmek de mümkündü barmen olarak görmek de. Video geçelim, daha iyi anlayacaksınız!

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İşte o anlar 👇

Hal böyle olunca goygoylar da eksik olmadı.

Hal böyle olunca goygoylar da eksik olmadı.

“Patronların beklediği performans, evlilikteki konumumum” şeklinde yorumlar geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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