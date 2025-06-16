TURYİD Başkanının Lüks Restoranlarla İlgili Fiyat Açıklamasına Influencer’dan Kıyaslamayla Sert Yanıt!

Influencer Nihan Çumralıgil, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanının geçen seneye ait bir konuşmasını ele alarak gündeme geldi. TURYİD Başkanı, lüks restoranlar için, “Eskiden 100 dolara yenem yemeğin bugün 300 dolar olması lazım” demişti. Nihan Çumralıgil ise dünyadaki en iyi restoranlarla bir fiyat kıyaslaması yaptı. Gelin o anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gördüğünüz üzere en iyi restoranlarda bile belirtildiği gibi yüksek bir fiyat söz konusu değildi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın