TURYİD Başkanının Lüks Restoranlarla İlgili Fiyat Açıklamasına Influencer’dan Kıyaslamayla Sert Yanıt!

Influencer Nihan Çumralıgil, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanının geçen seneye ait bir konuşmasını ele alarak gündeme geldi. TURYİD Başkanı, lüks restoranlar için, “Eskiden 100 dolara yenem yemeğin bugün 300 dolar olması lazım” demişti. Nihan Çumralıgil ise dünyadaki en iyi restoranlarla bir fiyat kıyaslaması yaptı. Gelin o anlara geçelim!