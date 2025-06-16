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Özel Üniversitede Okuyan Öğrenci Bir Günde Ne Kadar Harcadığını Kayda Aldı

Özel Üniversitede Okuyan Öğrenci Bir Günde Ne Kadar Harcadığını Kayda Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 12:38

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Özel üniversitede okuyan sosyal medya kullanıcısı bir genç, okulda geçirdiği bir günde ne kadar harcadığını paylaştı. Sabah video kaydına başlayan öğrenci, gün sonunda videoyu da sonlandırmıştı. Kahve, öğle yemeği, çay ve akşam yemeğiyle birlikte toplamda 512 TL harcamıştı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Sosyal medyada viral olan videoya izleyicilerden en çok çay ile ilgili yorum geldi.

Sosyal medyada viral olan videoya izleyicilerden en çok çay ile ilgili yorum geldi.

Çayın 40 TL olması kabul görmedi. Aynı zamanda bütçeyi yüksek bulanlar da oldu, düşük bulanlar da. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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