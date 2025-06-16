Özel Üniversitede Okuyan Öğrenci Bir Günde Ne Kadar Harcadığını Kayda Aldı

Özel üniversitede okuyan sosyal medya kullanıcısı bir genç, okulda geçirdiği bir günde ne kadar harcadığını paylaştı. Sabah video kaydına başlayan öğrenci, gün sonunda videoyu da sonlandırmıştı. Kahve, öğle yemeği, çay ve akşam yemeğiyle birlikte toplamda 512 TL harcamıştı. Gelin detaylara geçelim!