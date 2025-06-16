Fizyoterapi Merkezindeki Yaşlılara “Issız Adaya Düşsen Yanına Alacağın Üç Şey Ne Olurdu?” Sorusu Soruldu

@fzt.tahaarslan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan fizyoterapist, merkezlerindeki yaşlılara “Issız adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu?” sorusunu sordu ve yanıtları paylaştı. Kimileri en sevdiği yemekleri yanına alacağını söylemiş, kimiyse eşini seçmişti. Ancak bir idol vardı ki, yanıtı “Hiç kimse, kafamı dinlemek istiyorum” olmuştu! Gelin detaylara geçelim.
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Yaşlılarımızın cevapları hepimize tebessüm ettirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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