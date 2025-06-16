onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fizyoterapi Merkezindeki Yaşlılara “Issız Adaya Düşsen Yanına Alacağın Üç Şey Ne Olurdu?” Sorusu Soruldu

Fizyoterapi Merkezindeki Yaşlılara “Issız Adaya Düşsen Yanına Alacağın Üç Şey Ne Olurdu?” Sorusu Soruldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.06.2025 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

@fzt.tahaarslan adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan fizyoterapist, merkezlerindeki yaşlılara “Issız adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu?” sorusunu sordu ve yanıtları paylaştı. Kimileri en sevdiği yemekleri yanına alacağını söylemiş, kimiyse eşini seçmişti. Ancak bir idol vardı ki, yanıtı “Hiç kimse, kafamı dinlemek istiyorum” olmuştu! Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Yaşlılarımızın cevapları hepimize tebessüm ettirdi.

Yaşlılarımızın cevapları hepimize tebessüm ettirdi.

Peki ya siz ne alırdınız? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın