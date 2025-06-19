Daha Önce Görmediği Yerleri Annesi Sayesinde Gören Bebeğin Şaşkın Bakışları Kalpleri Isıttı

@hilaldestirecikurt adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, dünyalar tatlısı bebeğiyle paylaşım yapınca viral oldu. Son zamanlarda sosyal medyada meşhur olan bir akıma katılmışlardı. Tatlı bebek evde daha önceden görmediği yerleri keşfediyordu. Bakışları ise içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!