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Daha Önce Görmediği Yerleri Annesi Sayesinde Gören Bebeğin Şaşkın Bakışları Kalpleri Isıttı

Daha Önce Görmediği Yerleri Annesi Sayesinde Gören Bebeğin Şaşkın Bakışları Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.06.2025 - 10:34

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@hilaldestirecikurt adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir anne, dünyalar tatlısı bebeğiyle paylaşım yapınca viral oldu. Son zamanlarda sosyal medyada meşhur olan bir akıma katılmışlardı. Tatlı bebek evde daha önceden görmediği yerleri keşfediyordu. Bakışları ise içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Böyle bir tatlılık olamaz!

Böyle bir tatlılık olamaz!

Bebişin bakışları karşısında insanın çoluk çocuğa karışası geliyor. Beğeniler yağan video kısa sürede 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalm!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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