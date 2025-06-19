Komşusu Ailesinden Uzakta Doğum Gününü Kutluyor Diye Sürpriz Hazırlayan Kadın Günümüzü Güzelleştirdi

@besteozmen adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir kadın, doğum gününde komşusunun hazırladığı sürprizi paylaştı. İyi insanlar iyi ki var dedirten anlar içimizi ısıttı. Doğum günü kızının ailesinden uzakta yaşadığını bilen komşu, ona bir güzel tepsi hazırlamıştı. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Aynur teyzemiz gibi komşular, eski komşuculuk kültürünün nadir örneklerinden.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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