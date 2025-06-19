onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Komşusu Ailesinden Uzakta Doğum Gününü Kutluyor Diye Sürpriz Hazırlayan Kadın Günümüzü Güzelleştirdi

Komşusu Ailesinden Uzakta Doğum Gününü Kutluyor Diye Sürpriz Hazırlayan Kadın Günümüzü Güzelleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.06.2025 - 13:14

İçerik Devam Ediyor

@besteozmen adlı Instagram sayfasından içerikler üreten bir kadın, doğum gününde komşusunun hazırladığı sürprizi paylaştı. İyi insanlar iyi ki var dedirten anlar içimizi ısıttı. Doğum günü kızının ailesinden uzakta yaşadığını bilen komşu, ona bir güzel tepsi hazırlamıştı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Aynur teyzemiz gibi komşular, eski komşuculuk kültürünün nadir örneklerinden.

Aynur teyzemiz gibi komşular, eski komşuculuk kültürünün nadir örneklerinden.

Kimi mahallelerde komşuculuk sürse de artık birçok apartmanda kimse kimseyi tanımıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın