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Trendyol Kargosundan, Yemeksepeti Siparişlerine Kadar Detay İçeren Yeni Nesil Evlilik Yemini

Trendyol Kargosundan, Yemeksepeti Siparişlerine Kadar Detay İçeren Yeni Nesil Evlilik Yemini

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.06.2025 - 15:50

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Bir çift, düğünlerinde evlilik yeminlerini ederken biraz özgünlük katmak istemişlerdi. “Hastalıkta, sağlıkta” yerine, epey detaylı bir yemin söz konusuydu. Eve gelen kargolar ve online market siparişleri de es geçilmemişti. O anlar sosyal medyada viral olurken, çiftler için de ilham oldu. Gelin detaylara geçelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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