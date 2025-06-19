Trendyol Kargosundan, Yemeksepeti Siparişlerine Kadar Detay İçeren Yeni Nesil Evlilik Yemini

Bir çift, düğünlerinde evlilik yeminlerini ederken biraz özgünlük katmak istemişlerdi. “Hastalıkta, sağlıkta” yerine, epey detaylı bir yemin söz konusuydu. Eve gelen kargolar ve online market siparişleri de es geçilmemişti. O anlar sosyal medyada viral olurken, çiftler için de ilham oldu. Gelin detaylara geçelim!