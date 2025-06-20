onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fenerbahçe Marşı ile Uyanan Tatlı İkizlerin O Coşkulu Anları Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

Fenerbahçe Marşı ile Uyanan Tatlı İkizlerin O Coşkulu Anları Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 09:00

İçerik Devam Ediyor

@aryafarya adlı TikTok hesabından dünyalar tatlısı ikiz kızlarını paylaşan aile beğenilerle buluşuyor. Özellikle fanatik Fenerbahçeli olarak büyütülen tatlı kızların marş ile bir uyanışı var ki görmeniz gerek. “Doğumunda Fenerbahçe Marşı dinlettiğim kızlarım. Şu an iki yaşındalar.” notuyla uyandıkları hallerini paylaşan baba kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Bebişlerin marşı duyar duymaz ellerini havaya kaldırmalarına kalpler eridi.

Bebişlerin marşı duyar duymaz ellerini havaya kaldırmalarına kalpler eridi.

İzleyiciler yorumlarda buluştu. Maşallahlar eksik olmazken, “Kadersiz yavrularım” diyenler de oldu.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın