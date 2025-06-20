Fenerbahçe Marşı ile Uyanan Tatlı İkizlerin O Coşkulu Anları Sosyal Medyada Beğenileri Topladı!

@aryafarya adlı TikTok hesabından dünyalar tatlısı ikiz kızlarını paylaşan aile beğenilerle buluşuyor. Özellikle fanatik Fenerbahçeli olarak büyütülen tatlı kızların marş ile bir uyanışı var ki görmeniz gerek. “Doğumunda Fenerbahçe Marşı dinlettiğim kızlarım. Şu an iki yaşındalar.” notuyla uyandıkları hallerini paylaşan baba kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Bebişlerin marşı duyar duymaz ellerini havaya kaldırmalarına kalpler eridi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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