Ölmek Üzere Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenen Kadın Birlikte Geçirdikleri 4 Yılda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı!

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan bir kadın, 4 yıl önce sokakta bulduğu yavru kediyi hayata döndürdüğü anları derledi. Yavru kedi, doğumda plesantasının içinde kalmıştı ve sokakta öylece kurtarılmayı bekliyordu. Hayvansever kadın, kediyi görünce bırakıp gitmek yerine yardım etmeyi seçince ise içimizi ısıtan bir olay yaşanmış oldu. Kediyi sahiplenen kadın, bakımlarını ve beslenmesini özenle yapınca tatlı dostumuz hayata tutunmayı başarmıştı. Gelin detaylara geçelim!