Ölmek Üzere Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenen Kadın Birlikte Geçirdikleri 4 Yılda Yaşadıkları Değişimi Paylaştı!

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan bir kadın, 4 yıl önce sokakta bulduğu yavru kediyi hayata döndürdüğü anları derledi. Yavru kedi, doğumda plesantasının içinde kalmıştı ve sokakta öylece kurtarılmayı bekliyordu. Hayvansever kadın, kediyi görünce bırakıp gitmek yerine yardım etmeyi seçince ise içimizi ısıtan bir olay yaşanmış oldu. Kediyi sahiplenen kadın, bakımlarını ve beslenmesini özenle yapınca tatlı dostumuz hayata tutunmayı başarmıştı. Gelin detaylara geçelim!
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Anne sütünden ayrı kalan yavruların hayata tutunması çok zor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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