İstanbul Denince Akla Gelen İlklerden Sokak Kedileri Yine Turistlerin İlgi Odağında!

Turistlerin en sevdiği şehirlerimizden İstanbul, özellikle kedileriyle ilgi çekiyor. İstanbul kedilerinin özgür ruhları ve her yerde var olmaları turistleri şaşırtıyor. Bir dönemler sosyal medya turistlerin kedi paylaşımlarıyla dolup taşmıştı. Şimdilerde yine bir turist İstanbul’un kedilerini paylaştı. O anlar etkileşimlerle buluştu. Gelin detaylara geçelim!
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Sokak hayvanları ülke genelinde ilgi görüyor olsa da İstanbul’un kedileri bir başka!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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