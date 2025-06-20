İstanbul Denince Akla Gelen İlklerden Sokak Kedileri Yine Turistlerin İlgi Odağında!

Turistlerin en sevdiği şehirlerimizden İstanbul, özellikle kedileriyle ilgi çekiyor. İstanbul kedilerinin özgür ruhları ve her yerde var olmaları turistleri şaşırtıyor. Bir dönemler sosyal medya turistlerin kedi paylaşımlarıyla dolup taşmıştı. Şimdilerde yine bir turist İstanbul’un kedilerini paylaştı. O anlar etkileşimlerle buluştu. Gelin detaylara geçelim!