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İstanbul Denince Akla Gelen İlklerden Sokak Kedileri Yine Turistlerin İlgi Odağında!

İstanbul Denince Akla Gelen İlklerden Sokak Kedileri Yine Turistlerin İlgi Odağında!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 11:52

İçerik Devam Ediyor

Turistlerin en sevdiği şehirlerimizden İstanbul, özellikle kedileriyle ilgi çekiyor. İstanbul kedilerinin özgür ruhları ve her yerde var olmaları turistleri şaşırtıyor. Bir dönemler sosyal medya turistlerin kedi paylaşımlarıyla dolup taşmıştı. Şimdilerde yine bir turist İstanbul’un kedilerini paylaştı. O anlar etkileşimlerle buluştu. Gelin detaylara geçelim!

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Sokak hayvanları ülke genelinde ilgi görüyor olsa da İstanbul’un kedileri bir başka!

Sokak hayvanları ülke genelinde ilgi görüyor olsa da İstanbul’un kedileri bir başka!

Kendilerine münhasır davranışlarıyla adeta şehir onların da biz misafirmişiz gibi bir hissiyat yaratıyorlar. Artık “turizmi kediler ayakta tutuyor” sözlerini sıkça duyuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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