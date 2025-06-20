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İlişki Danışmanı Bir Kadın, Artık Erkeklerin Neden İlk Adımı Atmakta Çekindiğini Sıraladı

İlişki Danışmanı Bir Kadın, Artık Erkeklerin Neden İlk Adımı Atmakta Çekindiğini Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 13:14

İçerik Devam Ediyor

Ayça Doğan adlı ilişki danışmanı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Erkeklerin ilk adımı atmakta çekinmesi günümüzde herkesin dilinde. İlişki danışmanı da sebeplerin neler olduğundan bahsetmişti. Erkek izleyiciler videodaki maddelere katıldıklarını belirtti. Gelin nelermiş öğrenelim!

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Son yıllarda ilişkilerdeki dengelerin değiştiğine dair birçok açıklama görüyor, bazen de yaşayarak tecrübe ediyoruz.

Son yıllarda ilişkilerdeki dengelerin değiştiğine dair birçok açıklama görüyor, bazen de yaşayarak tecrübe ediyoruz.

İlişki danışmanları, son yıllarda ilişkilerde dikiş tutturamama, dengelerin değişmesi gibi durumları -tabiri caizse- alternatif seçeneklere ulaşımın kolay olmasıyla bağdaştırıyor. Yani özellikle sosyal medyanın etkisiyle insanlarla tanışabilmek ve iletişim kurabilmek kolaylaştığı için emek ve çaba gösterme isteği azalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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