İlişki Danışmanı Bir Kadın, Artık Erkeklerin Neden İlk Adımı Atmakta Çekindiğini Sıraladı

İlişki danışmanları, son yıllarda ilişkilerde dikiş tutturamama, dengelerin değişmesi gibi durumları -tabiri caizse- alternatif seçeneklere ulaşımın kolay olmasıyla bağdaştırıyor. Yani özellikle sosyal medyanın etkisiyle insanlarla tanışabilmek ve iletişim kurabilmek kolaylaştığı için emek ve çaba gösterme isteği azalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!