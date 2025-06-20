Memleketine Ziyarete Giden Vatandaş Mezarını Kazdırdıktan Sonraki Gün Hayatını Kaybetti

Bingöl’ün 18 Haziran’da Solhan ilçesinde yaşanan olay gündem oldu. Memleketine yakınlarını görmek için ziyarete gelen Muzaffer Diken, gelmişken eşi ve kendisi için 17 Haziran’da aile kabristanlarında iki mezar kazdırdı. Ertesi gün ise Diken’in fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Geriye ise kazdırdığı mezarın videosunu dostlarına izlettiği anlar kaldı.
Kaynak: DHA
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Videoda yakınlarına espriler yaparak, kendisi için rahmet dilediği görülüyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Dayı ne yaptın sen ahiretten mail mi geldi sana hazırlan diye, ee ne demişler; Tanrı elini uzatsa da Maradona, dönüşün yine yaradana