Memleketine Ziyarete Giden Vatandaş Mezarını Kazdırdıktan Sonraki Gün Hayatını Kaybetti

Bingöl’ün 18 Haziran’da Solhan ilçesinde yaşanan olay gündem oldu. Memleketine yakınlarını görmek için ziyarete gelen Muzaffer Diken, gelmişken eşi ve kendisi için 17 Haziran’da aile kabristanlarında iki mezar kazdırdı. Ertesi gün ise Diken’in fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Geriye ise kazdırdığı mezarın videosunu dostlarına izlettiği anlar kaldı.

Kaynak: DHA