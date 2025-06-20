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BBC, Türkiye’de Yaşayan İranlılara Savaş Süreci Hakkında Mikrofon Uzattı

BBC, Türkiye’de Yaşayan İranlılara Savaş Süreci Hakkında Mikrofon Uzattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.06.2025 - 15:28

Türkiye’de yaşayan İranlılar, ülkelerinde yaşanan zorlu günler için BBC’ye konuştu. Ülkelerinden ayrı olsalar da birçoğunun ailesiydi oradaydı. İsrail ile yaşanan savaş süreci hakkında endişelerini ve düşüncelerini dile getirdiler. Akıllarından bir an olsun yaşananların çıkmadığını dile getirenler de oldu, “İran’daki devlet adamları bitsin gitsin” diyenler de. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

İsrail ile İran arasında gerginlik sürmeye devam ediyor.

İsrail ile İran arasında gerginlik sürmeye devam ediyor.

Farklı sebeplerden ükemizde yaşayan birçok İran vatandaşı da kendi ülkeleri için, aileleri için can korkusu yaşıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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