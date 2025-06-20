BBC, Türkiye’de Yaşayan İranlılara Savaş Süreci Hakkında Mikrofon Uzattı

Türkiye’de yaşayan İranlılar, ülkelerinde yaşanan zorlu günler için BBC’ye konuştu. Ülkelerinden ayrı olsalar da birçoğunun ailesiydi oradaydı. İsrail ile yaşanan savaş süreci hakkında endişelerini ve düşüncelerini dile getirdiler. Akıllarından bir an olsun yaşananların çıkmadığını dile getirenler de oldu, “İran’daki devlet adamları bitsin gitsin” diyenler de. Gelin detaylara geçelim!