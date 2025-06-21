Soyadı Satın Almak: Bir Kadın, Kore’de Neden Herkesin Soyadının Aynı Olduğunu Anlattı

@korelisiwonsi adlı Instagram hesabından Türkçe içerikler üreten Koreli kadın, ülkelerine dair merak edilen bir soruyu yanıtladı. Fark ettiyseniz Kore’de aynı soyadına sahip olan birçok kişi var. Bu da herhangi bir karışıklığa neden olmuyor mu düşüncesini akıllara getiriyor. İçerik üreticisi kadın da neden herkesin aynı soyadına sahip olduğunu açıklamıştı. Gelin detaylara geçelim!