Soyadı Satın Almak: Bir Kadın, Kore’de Neden Herkesin Soyadının Aynı Olduğunu Anlattı

@korelisiwonsi adlı Instagram hesabından Türkçe içerikler üreten Koreli kadın, ülkelerine dair merak edilen bir soruyu yanıtladı. Fark ettiyseniz Kore’de aynı soyadına sahip olan birçok kişi var. Bu da herhangi bir karışıklığa neden olmuyor mu düşüncesini akıllara getiriyor. İçerik üreticisi kadın da neden herkesin aynı soyadına sahip olduğunu açıklamıştı. Gelin detaylara geçelim!
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Siz olsaydınız statü için soyadı satın alır mıydınız?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Türkiye'de de aynı soyada sahip bir sürü kişiler var.