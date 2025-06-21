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Soyadı Satın Almak: Bir Kadın, Kore’de Neden Herkesin Soyadının Aynı Olduğunu Anlattı

Soyadı Satın Almak: Bir Kadın, Kore’de Neden Herkesin Soyadının Aynı Olduğunu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.06.2025 - 15:50

İçerik Devam Ediyor

@korelisiwonsi adlı Instagram hesabından Türkçe içerikler üreten Koreli kadın, ülkelerine dair merak edilen bir soruyu yanıtladı. Fark ettiyseniz Kore’de aynı soyadına sahip olan birçok kişi var. Bu da herhangi bir karışıklığa neden olmuyor mu düşüncesini akıllara getiriyor. İçerik üreticisi kadın da neden herkesin aynı soyadına sahip olduğunu açıklamıştı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Siz olsaydınız statü için soyadı satın alır mıydınız?

Siz olsaydınız statü için soyadı satın alır mıydınız?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ömer

Türkiye'de de aynı soyada sahip bir sürü kişiler var.