Barselona’da 100 Euro ile Ne Kadar Çok Yemek Yiyebileceğini Deneyen Türk O Anları Kaydetti

Barselona’ya giden bir Türk, 100 euro ile neler yiyebileceğini denediği bir video paylaşımı yapmasıyla viral oldu. 100 euro ile yemediği kalmamıştı desek abartmış olmayız. Hal böyle olunca Türkiye ile kıyaslamalar da gecikmedi. Birim olarak 100 TL ile videodakileri yemenin mümkün olmadığı dile getirildi. Gelin detaylara geçelim!