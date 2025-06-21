Barselona’da 100 Euro ile Ne Kadar Çok Yemek Yiyebileceğini Deneyen Türk O Anları Kaydetti

Barselona’ya giden bir Türk, 100 euro ile neler yiyebileceğini denediği bir video paylaşımı yapmasıyla viral oldu. 100 euro ile yemediği kalmamıştı desek abartmış olmayız. Hal böyle olunca Türkiye ile kıyaslamalar da gecikmedi. Birim olarak 100 TL ile videodakileri yemenin mümkün olmadığı dile getirildi. Gelin detaylara geçelim!
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Yurt dışından paylaşımlar olunca Türkiye ile kıyas yapılması da kaçınılmaz oluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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